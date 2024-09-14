Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğumunu kutlayan önemli bir gece olarak tüm Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün idrak edilen bu özel gece, dualarla ve çeşitli ibadetlerle geçirilecek. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."