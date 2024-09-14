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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

Bu gece İslam dünyası için büyük bir manevi değere sahip olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşriflerini simgeleyen bu mübarek gece, Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk geliyor. Tüm İslam alemi, dualar, ibadetler ve nafile namazlarla bu geceyi ihya etmeye hazırlanıyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 09:42
Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

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Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğumunu kutlayan önemli bir gece olarak tüm Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün idrak edilen bu özel gece, dualarla ve çeşitli ibadetlerle geçirilecek. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler!

MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER

Mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

MEVLİD KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Allahü Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlilerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygambere (s.a.s.) Allah Teala'nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selam getirmeyi emreden bu âyetine binaen, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salâtu selam örnekleri vardır. Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

MEVLİD KANDİLİ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Duada daima tâzim (Allah'ı yüceleme) ve tâzimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.s.), "Dua, ibadetin özüdür." (Tirmizî, Deavât, 2) buyurmuştur.

Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz, dua (salât) kelimesiyle ifade edilmiştir (En'âm, 6/52; Kehf, 18/28). Diğer bir âyette de, "De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size ne diye değer versin." (Furkân, 25/77) buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi; Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmemesi Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır (Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).

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