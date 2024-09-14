Haliç Köprüsü’nde korkunç kaza! Motosiklet İBB’nin yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyir halindeki 34 GKA 434 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen 34 DB 3660 plakalı İBB'ye ait yol temizleme aracına hızla arkadan çarptı.









Motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti.