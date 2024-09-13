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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir?

Mevlid Kandili her yıl İslam dünyasında son derece önemli olan özel bir gündür. Bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek Mevlid Kandili öncesinde, pek çok Müslüman bu gece oruç tutulup tutulamayacağını araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 13:29 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 13:29
Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, ne zaman, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir?

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Her yıl tüm İslam camiası tarafından büyük bir coşku ve ibadetlerle karşılanan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül 2024 tarihinde idrak edilecek. Kandil gecesi yaklaşırken "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapılmalı?" gibi sorular gündeme geldi.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Dini kaynaklar ve hadislerde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu özel gecede Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak, onun hayatı ve mucizeleri hakkında okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap olarak kabul edilir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, doğrudan bu geceye özgü bir ibadet olarak belirtilmemiş olsa da, bu gün veya ertesi gün oruç tutmak, bazı İslam âlimleri tarafından tavsiye edilebilir ve bu şekilde ibadet etmek, sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

Peygamber Efendimizin Hayatını Anmak: Mevlid Kandili'nde en çok tavsiye edilen ibadetlerden biri, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) hayatını ve mucizelerini okumak ve dinlemektir. Bu geceyi, peygamberimizin doğumunu ve hayatını anarak değerlendirmek manevi bir fayda sağlar.

Dua ve İbadet: Bu özel geceyi, bol bol dua ederek ve ibadet ederek geçirmek de önemlidir. Mevlid Kandili, özellikle duaların kabul olduğu, manevi olarak yükselebileceğiniz bir dönemdir.

Sadaka ve Yardım: İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, sadaka vermek de bu gece için uygun olan ibadetler arasındadır. Bu tür hayır işlerinde bulunmak, dini açıdan makbul kabul edilir.

ORUÇ İÇİN NİYET NASIL EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre oruca niyet şu şekilde edilmelidir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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