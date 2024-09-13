Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, ne zaman, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili orucu nasıl niyet edilir?

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Her yıl tüm İslam camiası tarafından büyük bir coşku ve ibadetlerle karşılanan Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül 2024 tarihinde idrak edilecek. Kandil gecesi yaklaşırken "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapılmalı?" gibi sorular gündeme geldi.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULABİLİR Mİ? Dini kaynaklar ve hadislerde, Mevlid Kandili'nde oruç tutulması gerektiğine dair doğrudan bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, bu özel gecede Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anmak, onun hayatı ve mucizeleri hakkında okumak, dinlemek ve öğrenmek büyük sevap olarak kabul edilir. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, doğrudan bu geceye özgü bir ibadet olarak belirtilmemiş olsa da, bu gün veya ertesi gün oruç tutmak, bazı İslam âlimleri tarafından tavsiye edilebilir ve bu şekilde ibadet etmek, sevap olarak nitelendirilebilir.