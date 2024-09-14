Metroda kan donduran cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

'SALDIRGAN 'O BENİM KARIM' DEDİ'

Bölgede esnaf olan görgü tanığı Yasin Sabırlı, "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde 2 yaşlı adam, 1 kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım, polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'O benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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