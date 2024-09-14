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IQ seviyesi yüksek insanların uyku saatleri ortaya çıktı

Zeka ile uyku düzeni arasındaki ilişki uzun zamandır araştırmaların odağında. Pek çok araştırma uyku saatlerinin IQ seviyesiyle ilişkili olduğunu ve zeki bireylerin daha geç saatlerde uyuduğunu ortaya koyuyor. Peki, bu durumun arkasındaki sebepler nelerdir? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 16:39
IQ seviyesi yüksek insanların uyku saatleri ortaya çıktı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar, zeki insanların gece geç saatlerde daha aktif olduklarını ortaya koyuyor. Özellikle gençler üzerinde yapılan bu çalışmalarda yüksek IQ seviyesine sahip bireylerin, ortalama veya düşük zekâ seviyesine sahip olanlara kıyasla daha geç saatlerde uyuduğu gözlemleniyor. Bu durumun, zeki bireylerin beyinlerinin gece saatlerinde daha verimli çalışmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Araştırma sonuçları, zeki bireylerin beyinlerinin uyku düzenleriyle farklılık gösterdiğini ve uyku ihtiyaçlarının da bu farklılığa göre şekillendiğini öne sürüyor.

IQ SEVİYESİNE GÖRE UYKU SAATLERİ

Araştırmalar zekâ seviyesinin uyku düzenini nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. İşte zeka seviyelerine göre insanların uyuduğu saat aralıkları:

IQ seviyesi 75 altında olanlar:

Hafta içi: 23:41 – 07:20
Hafta sonu: 00:35 – 10:09

IQ seviyesi 90 ile 110 arasında olanlar:

Hafta içi: 00:10 – 07:32
Hafta sonu: 01:13 – 10:14

IQ seviyesi 125 ve üzerinde olanlar:

Hafta içi: 00:29 – 07:52
Hafta sonu: 01:44 – 11:07

Bu verilere göre, IQ seviyesi arttıkça uyku saati de giderek gecikiyor. Özellikle yüksek IQ seviyesine sahip bireyler hayatlarına genellikle herkes uyuduktan sonra devam ediyor. Bu saatlerde daha fazla odaklanıyor, yaratıcı süreçlerini bu zaman diliminde daha etkin bir şekilde sürdürüyor.

ZEKA SEVİYESİ VE UYKU İHTİYACI

Zekâ seviyesinin sadece uyku saatlerini değil, aynı zamanda uyku kalitesini de etkilediği düşünülüyor. Yüksek IQ'ya sahip bireylerin uyku ihtiyaçları, zihinlerinin daha fazla bilgi işlem ve analiz yapması nedeniyle farklılık gösteriyor. Gece geç saatlerde uyanık kalmak, bu bireyler için zihinsel bir rahatlama ve yaratıcılık artışı anlamına gelebiliyor.

Ancak bu durumun dezavantajları da yok değil. Gece geç uyuma alışkanlığı, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir ve biyolojik saat üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dolayısıyla, bu alışkanlıkları dengelemek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından önem taşıyor.

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