IQ seviyesi yüksek insanların uyku saatleri ortaya çıktı

Bu verilere göre, IQ seviyesi arttıkça uyku saat i de giderek gecikiyor. Özellikle yüksek IQ seviyesine sahip bireyler hayatlarına genellikle herkes uyuduktan sonra devam ediyor. Bu saatlerde daha fazla odaklanıyor, yaratıcı süreçlerini bu zaman diliminde daha etkin bir şekilde sürdürüyor.

ZEKA SEVİYESİ VE UYKU İHTİYACI

Zekâ seviyesinin sadece uyku saatlerini değil, aynı zamanda uyku kalitesini de etkilediği düşünülüyor. Yüksek IQ'ya sahip bireylerin uyku ihtiyaçları, zihinlerinin daha fazla bilgi işlem ve analiz yapması nedeniyle farklılık gösteriyor. Gece geç saatlerde uyanık kalmak, bu bireyler için zihinsel bir rahatlama ve yaratıcılık artışı anlamına gelebiliyor.

Ancak bu durumun dezavantajları da yok değil. Gece geç uyuma alışkanlığı, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir ve biyolojik saat üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dolayısıyla, bu alışkanlıkları dengelemek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından önem taşıyor.