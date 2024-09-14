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Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler! Diyanet kandilde çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid Kandili, 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi yani bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bu anlamlı geceyi ibadet ve dualarla geçirecek. Peki, Diyanet kandilde çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir? İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler!

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 15:21 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 15:21
Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler! Diyanet kandilde çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?

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Mevlid Kandili, Allah'ın rahmetinin bolca indiği, ibadetlerin kabul olduğu ve duaların karşılık bulduğu özel bir gece. Bu gecede Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merakla araştırılıyor.

MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Bu mukaddes gecede nafile namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve Allah (CC) çokça zikredilir. Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu gün olması vesilesiyle O'nun şefaatine nail olabilmek için dualar edilir.

Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini ümit edenler Mevlid kandilinde selamlar, salavatlar getirilmelidir. Salat-ü selam getirmenin belirli bir vakyi ya da sayısı yoktur. Kişi, istediği zaman ve miktarda salat-ü selam getirebilir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

"Allahümme salli alâ Muhammed" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diyerek salavat getirilir.

Müslümanlar, her daim Allah'ı (CC) zikrederler. Ancak muhtelif gün ve gecelerde Allah'ı daha çok anmak ister. Bu nedenle kutlu doğumu müjdeleyen Mevlid gecesinde zikir ve tesbihatta bulunmaya gayret ederler.

Hz. Muhammed (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurarak Allah'ı (CC) anmanın önemine dikkat çeker (Tirmizi, 3383). Bu nedenle Mevlid kandilinde bolca "La İlahe İllallah" lafzını zikretmek hayırlı olacaktır.

"La İlahe İllallah"

Bir hadis-i şerifinde Resulullah şöyle buyurmuştur, "Allah'ı hamd ile tesbih ederim" (Buhârî, Deavât, 65). Müslümanlar da bu kıymetli gecede Yüce Allah'ı (CC) bol bol hamd ederek zikir yapar.

"Sübhânallâhi ve bi Hamdihi"

Mevlid Kandili'nde söylenebilecek zikirlerden bir diğeri "Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"tır. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur anlamına gelen bir duadır.

Allah'a (CC) tevekkül etmenin ve O'ndan yardım istemenin bir ifadesi olan zikir için Efendimiz (SAV) şöyle buyurur, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir" (Tirmizî, Daavât, 57, 119).

"Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh"

Camilerde ve evde beş vakit namazdan sonra yapılan tesbihat, Mevlid Kandili münasebeti ile daha fazla zikredilerek eda edilebilir.

Allah'ın (CC) tüm noksanlardan münezzeh olması anlamına gelen "Sübhanallah"
Allah'a (CC) hamd ederim manasındaki "Elhamdülillah"
En büyük olanın Allah olduğunu bildiren "Allahu Ekber"

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

Mübarek gecede günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen gecenin hayrına günahlardan af dilenmelidir. Bol bol zikirde bulunulan faziletli günde tövbe ve istiğfar duası okunmalıdır.

Tövbe istiğfar duası okunuşu:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente"

Tövbe istiğfar duası anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

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