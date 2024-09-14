Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler! Diyanet kandilde çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?

Mevlid Kandili , Allah'ın rahmetinin bolca indiği, ibadetlerin kabul olduğu ve duaların karşılık bulduğu özel bir gece. Bu gecede Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler merakla araştırılıyor.

Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini ümit edenler Mevlid kandili nde selamlar, salavatlar getirilmelidir. Salat-ü selam getirmenin belirli bir vakyi ya da sayısı yoktur. Kişi, istediği zaman ve miktarda salat-ü selam getirebilir.

Bu mukaddes gecede nafile namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve Allah (CC) çokça zikredilir. Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu gün olması vesilesiyle O'nun şefaatine nail olabilmek için dualar edilir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

"Allahümme salli alâ Muhammed" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diyerek salavat getirilir.

Müslümanlar, her daim Allah'ı (CC) zikrederler. Ancak muhtelif gün ve gecelerde Allah'ı daha çok anmak ister. Bu nedenle kutlu doğumu müjdeleyen Mevlid gecesinde zikir ve tesbihatta bulunmaya gayret ederler.

Hz. Muhammed (SAV), "Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır" buyurarak Allah'ı (CC) anmanın önemine dikkat çeker (Tirmizi, 3383). Bu nedenle Mevlid kandilinde bolca "La İlahe İllallah" lafzını zikretmek hayırlı olacaktır.