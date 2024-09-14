KANDİL MESAJLARI RESİMLİ! En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
"Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif
Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.
Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizde başarı nasip eyle... Hayırlı Cumalar.