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KANDİL MESAJLARI RESİMLİ! En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Bugün idrak edilen Mevlid Kandili, İslam alemi için önemli bir ibadet günü olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, bu mübarek günde sevdiklerine gönderecekleri kandil mesajları için araştırmalar yapmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu anlamlı günde dualar ve ibadetler ön plana çıkarken, en güzel kandil mesajları ise sıkça aratılıyor.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 09:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 09:06
KANDİL MESAJLARI RESİMLİ! En güzel, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

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Mevlid Kandili, bugün dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu özel günü sevdiklerine anlamlı mesajlarla hatırlatmak istiyor. Kandil ve cuma mesajları bu mübarek günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken biz de en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını sizler için bir araya getirdik.

CUMA VE MEVLİD KANDİLİ RESİMLİ SÖZLERİ

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif

Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizde başarı nasip eyle... Hayırlı Cumalar.

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