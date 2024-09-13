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Van'ın Gürpınar ilçesindeki okulun tek öğrencisi Hasret!

Van Gürpınar’daki Yaşlıdal İlkokulu’nda tek öğrenci bulunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitime hazırladığı okulda öğretmen Şahin Aydın, öğrencisi 9 yaşındaki Hasret Aydın’ı her sabah evden alıp okula götürüyor. Hem öğretmenlik hem arkadaşlık yapıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Van’ın Gürpınar ilçesindeki okulun tek öğrencisi Hasret!

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20 milyon öğrenci, geçen pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ancak bir okul var ki tek bir öğrencisi bulunuyor. Van Gürpınar'a bağlı Yaşlıdal mezrasındaki Yaşlıdal İlkokulu'nda Hasret Aydın (9), 3. sınıfa da tek başına girdi.

İlçeye 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaz tatilinde temizlik ve bakımı yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi. Yaşadığı mezrada üç yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapan Şahin Aydın, üçüncü sınıfa başlayan ve akrabası olan tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 08.00'de evden alıyor. Gün boyunca öğrencisiyle okulda vakit geçiren öğretmen Aydın, öğrencisine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor.

"OKULUMU ÇOK ÖZLEMİŞTİM"
Hasret Aydın, tatil süresince okulunu ve öğretmenini çok özlediğini belirtti. Okula başladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi: Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Okula gitmem için annem beni hazırlıyor, saçımı tarıyor. Öğretmenim beni evden alıyor ve okula gidiyoruz. Okulumu çok seviyorum. Bütün günümüz öğretmenimle geçiyor. Bu sene de okula yalnız devam edeceğim. Keşke sınıf arkadaşım olsaydı. Onunla beraber saklambaç ve voleybol oynardım. Beraber ders çalışıp ip atlardık.

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