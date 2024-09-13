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Sinop’ta kafa kafaya facia! 3 ölü, 3 yaralı

Sinop’ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 19:39 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 19:39
Sinop’ta kafa kafaya facia! 3 ölü, 3 yaralı

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Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipleri yaralıları sıkıştıkları aracın içerisinden çıkardı. Sağlık ekiplerince Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi alırken, kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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