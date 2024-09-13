Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, müstehcen içerikli yayınların detaylı şekilde incelendiği ve yapılan tespitler sonucunda Ahmet Sonuç 'un gözaltına alındığı belirtildi. Jahrein 'in yanı sıra E.K. adlı bir başka kişinin de benzer suçlamalarla gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ahmet Sonuç Kimdir?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Karabük'te alan Sonuç, daha sonra Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya eğitimi aldı. Ancak oyun yayıncılığına olan ilgisi nedeniyle üniversiteyi son sınıfta bıraktı ve kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam etti.

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç, internet yayıncılığına 2011 yılında başladı. İlk başta YouTube'da videolar çeken Sonuç, daha sonra Twitch'te düzenli olarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra yayınlarına devam eden Sonuç, özellikle genç izleyiciler arasında popülerlik kazandı.



