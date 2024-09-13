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Jahrein tutuklandı mı, ne dedi? Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç kimdir?

Sosyal medyada "Jahrein" adıyla tanınan Ahmet Sonuç, son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kız çocuklarına yönelik müstehcen ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ünlü Twitch yayıncısı, hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. Ahmet Sonuç'un kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. İşte, Jahrein hakkında merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 19:41
Jahrein tutuklandı mı, ne dedi? Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç kimdir?

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Sosyal medyada "Jahrein" adıyla bilinen Ahmet Sonuç, kız çocuklarına yönelik müstehcen ifadeleri nedeniyle Antalya'da gözaltına alındı. Ünlü fenomenin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltı süreci ve olayla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte konuya dair detaylar...

Jahrein Tutuklandı Mı?

Ünlü sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, bilinen adıyla Jahrein, müstehcen içerikli konuşmaları nedeniyle Antalya'da gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein'in tutuklandığını X (eski adıyla Twitter) hesabından duyurdu

Müstehcen Yayın İddiaları

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Jahrein'in sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli konuşmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Twitch platformunda yaptığı canlı yayınlar ve X adlı sosyal medya platformunda yer alan sohbet odasında genel ahlak kurallarına aykırı konuşmalar yaptığı ifade edilen Jahrein'in, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre müstehcenlik suçlamasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.

Jahrein'in Gözaltı Süreci

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, müstehcen içerikli yayınların detaylı şekilde incelendiği ve yapılan tespitler sonucunda Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığı belirtildi. Jahrein'in yanı sıra E.K. adlı bir başka kişinin de benzer suçlamalarla gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ahmet Sonuç Kimdir?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Karabük'te alan Sonuç, daha sonra Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya eğitimi aldı. Ancak oyun yayıncılığına olan ilgisi nedeniyle üniversiteyi son sınıfta bıraktı ve kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam etti.

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç, internet yayıncılığına 2011 yılında başladı. İlk başta YouTube'da videolar çeken Sonuç, daha sonra Twitch'te düzenli olarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra yayınlarına devam eden Sonuç, özellikle genç izleyiciler arasında popülerlik kazandı.


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