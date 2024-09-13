Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Avcılar 'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.