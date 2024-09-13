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Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belli oldu

Avcılar'da vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 19:38 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 20:25
Avcılar’da denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belli oldu

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Avcılar'da, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ihbarıyla denizde bir erkek cesedi buldu.

Ambarlı'da gizemli ölüm! Sahilde erkek cesedi bulundu!

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, akşam saatlerinde Ambarlı Sahili açıklarında denizde hareketsiz halde yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkan Ufuk Avşar'a (37) ait cesette herhangi bir kesik veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından cenaze Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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