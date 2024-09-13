Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?..."

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.
Anne Yüksel Güran.
"NEVZAT SÖNÜK BİRİSİ"
Narin'in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, "Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım" dedi.
Güran, "Babam, Nevzat'ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle sevmez, biz de ailece görüşmeyiz. Ancak Nevzat'ın Salim Güran ile arası iyidir. Kardeşim Narin'i eğer Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir" dedi.
Salim Güran.
Narin'in babası Arif Güran ise ifadesinde şunları söyledi:
"Narin'in kaybolduğu gün 8.30'da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Bismil'den akşam ayrılırken telefonum çaldı. Komşum Cevat Kaya 'Bana Narin'i bulamıyoruz' dedi telefonda. Kimi aradıysam herkesin telefonu meşguldü. Hızlı bir şekilde köye hareket ettim. Salim ile hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Bu araca ben veyahut çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Araçta çıkan DNA'ya bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse de eşimse de cezalandırılmasını istiyorum."
Enes Güran.
O DELİL DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma tüm derinliğiyle devam ederken, cinayeti çözecek delil ise dosyaya girdi.
Salim Güran'ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine, "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği öğrenildi.
Salim Güran'ın bugün tekrar ifadesinin alınacağı bilgisine de ulaşıldı.