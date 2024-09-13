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Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?..."

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından sır perdesi aralanmaya başladı. Genç kızın cinayetini çözecek delil ise soruşturma dosyasına girdi. Küçük Narin'in ölümüyle ilgili baş şüpheliler arasında gösterilen amca Salim Güran'ın ses kaydını çıktığı iddia edildi. Amca Güran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı telefon görüşmede “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 07:52 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 08:05
Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?...

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Türkiye, günlerdir Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor.

Minik Narin'in cansız bedeni köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala konulmuş ve üzeri taşla kapanmış şekilde bulundu.

14 saatlik adli tıp incelemesi sonrasında açıklanan raporda Narin'in bir bacağının dizden kopuk ve kaval kemiğinin çuval içerisinde olduğu, boynunda boğmaya bağlı oluşabilecek lezyonların olduğu ifade edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI
Narin Güran cinayetine ilişkin nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek", diğer 5 şüpheli ise "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Anne Yüksel Güran.Anne Yüksel Güran.

"NEVZAT SÖNÜK BİRİSİ"
Narin'in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, "Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım" dedi.

Güran, "Babam, Nevzat'ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle sevmez, biz de ailece görüşmeyiz. Ancak Nevzat'ın Salim Güran ile arası iyidir. Kardeşim Narin'i eğer Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir" dedi.

Salim Güran.Salim Güran.

Narin'in babası Arif Güran ise ifadesinde şunları söyledi:

"Narin'in kaybolduğu gün 8.30'da evden çıktım. Düğün için davetiyeleri dağıtacaktım. Bismil'den akşam ayrılırken telefonum çaldı. Komşum Cevat Kaya 'Bana Narin'i bulamıyoruz' dedi telefonda. Kimi aradıysam herkesin telefonu meşguldü. Hızlı bir şekilde köye hareket ettim. Salim ile hiçbir problem yoktu. Alacak verecek meselesi vardı, bunu da kendisine verdim. Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim'in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Bu araca ben veyahut çocuklarım binmedik. Ben burada olmadığım için Narin ve kuzeni Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Araçta çıkan DNA'ya bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse de eşimse de cezalandırılmasını istiyorum."

Enes Güran.Enes Güran.

O DELİL DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma tüm derinliğiyle devam ederken, cinayeti çözecek delil ise dosyaya girdi.

Salim Güran'ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine, "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" dediği öğrenildi.

Salim Güran'ın bugün tekrar ifadesinin alınacağı bilgisine de ulaşıldı.

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