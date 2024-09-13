Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?..."

Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

Şüphelilerden, Narin'in amcası Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile kuzeni Melike Güran ve Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran.

"NEVZAT SÖNÜK BİRİSİ"

Narin'in ağabeyi Enes Güran ifadesinde kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinden öğrendiğini iddia etti. Güran, "Kolumdaki ısırık izini Narin kaybolunca üzüntüden yaptım. Sırtımı kimse çizmedi. Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi, gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım" dedi.

Güran, "Babam, Nevzat'ı ve ailesini fesatlıkları sebebiyle sevmez, biz de ailece görüşmeyiz. Ancak Nevzat'ın Salim Güran ile arası iyidir. Kardeşim Narin'i eğer Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir" dedi.