Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest kaldıktan sonra konuştu: "Devletin savcıları gerekeni yapacak"

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest kalmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEVLET GEREKENİ YAPACAK

Devletin katili bulmak için çalıştığını ifade eden Güran, "İlk ifadem ve son ifadem de aynıdır. Dosyayla ilgili konuşmak istemiyorum. Devletin savcıları gerekeni yapacak." dedi.



İşte Güran'ın açıklamaları:

"Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Temennim sağ bulunmasıydı, ölü bulundu. Şimdi bir mezarı yok. Bu da devletin bir çabasıdır. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı.