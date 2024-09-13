Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı: