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Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 13 Eylül tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 21:57 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 21:58
Osmanlı Devleti’nde cülus merasimi hangi vesileyle yapılır?

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Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı:

SORU:Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?

A:Padişahın tahta çıkışı
B:Ordunun sefere dönüşü
C:Ramazan ayının gelişi
D:Elçi kabulü

CEVAP:A

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