Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı:
Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte o sorunun cevabı:
SORU:Osmanlı Devleti'nde "cülus merasimi" hangi vesileyle yapılırdı?
A:Padişahın tahta çıkışı
B:Ordunun sefere dönüşü
C:Ramazan ayının gelişi
D:Elçi kabulü
CEVAP:A