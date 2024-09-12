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Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü! Enkazda kimse var mı?

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir bina çöktü. Yoldan geçen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 23:32 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 23:50
Fatih’te 3 katlı metruk bina çöktü! Enkazda kimse var mı?

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı metruk bir bina çöktü.

Fatih'te 3 katlı bina çöktü!

ÇÖKME NEDENİ BİLİNMİYOR
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Ekipler bölgedeEkipler bölgede

EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


ENKAZ ALTINDA KİMSE VAR MI?
Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi'nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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