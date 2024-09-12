Fatih’te 3 katlı metruk bina çöktü! Enkazda kimse var mı?



ENKAZ ALTINDA KİMSE VAR MI?

Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi'nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.