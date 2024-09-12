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Uzay Komutanlığı nedir, görevi nedir? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırdığını duyurdu. Bakanlık bu stratejik gelişmelerin ülkenin güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Uzay Komutanlığı kuruluyor. Peki, Uzay Komutanlığı nedir, görevi nedir? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:08 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 12:11
Uzay Komutanlığı nedir, görevi nedir? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak?

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Açıklamada, Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkilat faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi. Uzay Komutanlığı'nın, ülkemizin uzaydaki varlığını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla önemli adımlar attığı belirtildi.

UZAY KOMUTANLIĞI NEDİR, GÖREVİ NEDİR?

Uzay Komutanlığı, uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye'nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kuruldu.

Milli Uzay Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bir ilki paylaşan Bakanlık, insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" kapsamında Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı. Bu atama, Türkiye'nin uzay alanındaki uluslararası prestijini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.

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