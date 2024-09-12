Uzay Komutanlığı nedir, görevi nedir? Uzay Komutanlığı ne zaman kurulacak?

UZAY KOMUTANLIĞI NEDİR, GÖREVİ NEDİR?

Uzay Komutanlığı, uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye'nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kuruldu.

Milli Uzay Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bir ilki paylaşan Bakanlık, insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" kapsamında Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı. Bu atama, Türkiye'nin uzay alanındaki uluslararası prestijini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.