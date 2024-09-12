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TOKİ AFAD deprem konutları kura sonuçları isim listesi! TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Hatay’da yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar, bugün evlerine kavuşuyor. TOKİ ve AFAD iş birliğiyle yapımı tamamlanan 7 bin 519 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi ve anahtar teslim töreni bugün gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları isim listesi!

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 11:18 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 11:55
TOKİ AFAD deprem konutları kura sonuçları isim listesi! TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Kura çekimi AFAD'ın resmi YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Depremzedeler heyecanla bu önemli anı takip ederken, sonuçlar da çekilişin hemen ardından e-Devlet platformu üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar kura sonucunda evlerine kavuşup kavuşmadıklarını öğrenmek için e-Devlet'teki AFAD sayfasına giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

12 Eylül 2024 Perşembe günü düzenlenecek olan kura çekimi ve anahtar teslim töreniyle 7 bin 519 konutun yeni sahipleri belli olacak. Hak sahipleri büyük bir heyecanla sonuçları bekleyecek.

Vatandaşlar canlı yayını aşağıdaki adresler üzerinden takip edebilir.

Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye

https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi1

Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Şanlıurfa

https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi2

Malatya, Adıyaman, Elazığ

https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi3

24 BİN 812 KONUT TESLİM EDİLECEK

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde inşa edilen toplamda 24 bin 812 konut, TOKİ ve AFAD'ın koordinasyonunda afetzedelere teslim edilmeye devam ediyor.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.

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