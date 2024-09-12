TOKİ AFAD deprem konutları kura sonuçları isim listesi! TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Kura çekimi AFAD'ın resmi YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Depremzedeler heyecanla bu önemli anı takip ederken, sonuçlar da çekilişin hemen ardından e-Devlet platformu üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar kura sonucunda evlerine kavuşup kavuşmadıklarını öğrenmek için e-Devlet'teki AFAD sayfasına giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
12 Eylül 2024 Perşembe günü düzenlenecek olan kura çekimi ve anahtar teslim töreniyle 7 bin 519 konutun yeni sahipleri belli olacak. Hak sahipleri büyük bir heyecanla sonuçları bekleyecek.
Vatandaşlar canlı yayını aşağıdaki adresler üzerinden takip edebilir.
Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye
https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi1
Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Şanlıurfa
https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi2
Malatya, Adıyaman, Elazığ
https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi3
24 BİN 812 KONUT TESLİM EDİLECEK
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde inşa edilen toplamda 24 bin 812 konut, TOKİ ve AFAD'ın koordinasyonunda afetzedelere teslim edilmeye devam ediyor.