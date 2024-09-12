TOKİ AFAD deprem konutları kura sonuçları isim listesi! TOKİ deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Kura çekimi AFAD'ın resmi YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Depremzedeler heyecanla bu önemli anı takip ederken, sonuçlar da çekilişin hemen ardından e-Devlet platformu üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar kura sonucunda evlerine kavuşup kavuşmadıklarını öğrenmek için e-Devlet'teki AFAD sayfasına giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 12 Eylül 2024 Perşembe günü düzenlenecek olan kura çekimi ve anahtar teslim töreniyle 7 bin 519 konutun yeni sahipleri belli olacak. Hak sahipleri büyük bir heyecanla sonuçları bekleyecek. Vatandaşlar canlı yayını aşağıdaki adresler üzerinden takip edebilir. Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi1 Kahramanmaraş, Adana, Kilis, Şanlıurfa https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi2 Malatya, Adıyaman, Elazığ https://youtube.com/@afadhaksahiplerikuracekimi3