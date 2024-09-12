Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu derede bir çocuk daha ölü bulunmuş! Korkunç tesadüf

Her iki çocuğun da Tavşantepe köyündeki derenin kenarında cesetlerinin bulunduğu dikkat çekti.

19 GÜN SONRA BULUNDU 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek 'in şehir merkezinden bu dereye gelmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirten Çelikbilek, Narin Güran gibi Muhammed'in de 19 gün sonra cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Savcılık, Tülin Güran'ın ölümü ile ilgili soruşturmayı da kapsamına aldı.

"YÜZDE 99 ENGELLİYDİ, SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Tülin'in ölümüyle ilgili raporları canlı yayında açıkladı. Karataş "Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir. Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiş" dedi.