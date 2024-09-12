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Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu derede bir çocuk daha ölü bulunmuş! Korkunç tesadüf

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü günlerdir gündemde. Soruşturmayla ilgili gizem aydınlatılmaya çalışılırken, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi ile ilgili korkunç bir tesadüf ortaya çıktı. Aynı derede, 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cesedinin bulunduğu öğrenildi. Muhammed'in babası, oğlunun boğulduğu iddiasına şüpheyle yaklaştığını ve olayın tekrar araştırılmasını talep etti.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:17 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 12:17
Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu derede bir çocuk daha ölü bulunmuş! Korkunç tesadüf

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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, evine 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde bulunmuştu.

Narin Güran.Narin Güran.

Olayla ilgili olarak köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın emriyle Narin'in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etti.

Narin'in cinayetine ilişkin gizem aydınlatılmayı beklerken köyde başka ölümlerde olduğu ortaya çıktı.Aynı derede 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cesedinin bulunduğu öğrenildi.

Salim Güran.Salim Güran.

O MESAFEYE GİDEMEZ
Muhammed'in cansız bedeninin de Narin'in bulunduğu yerin yakınlarında, dere kenarında ağaçlara takılmış halde bir çoban tarafından bulunduğu iddia edildi.

Muhammed'in babası Abdülhakim Çelikbilek, evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi.

Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin'in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.

9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek ve babası9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek ve babası

19 GÜN SONRA BULUNDU
9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in şehir merkezinden bu dereye gelmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirten Çelikbilek, Narin Güran gibi Muhammed'in de 19 gün sonra cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Her iki çocuğun da Tavşantepe köyündeki derenin kenarında cesetlerinin bulunduğu dikkat çekti.

NARİN'İN ABLASI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Öte yandan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın "merdivenden düşerek" yaşamını yitirdiği iddia edilmişti.

Savcılık, Tülin Güran'ın ölümü ile ilgili soruşturmayı da kapsamına aldı.

Narin'in ablası nasıl öldü?

"YÜZDE 99 ENGELLİYDİ, SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Tülin'in ölümüyle ilgili raporları canlı yayında açıkladı. Karataş "Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir. Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiş" dedi.

Narin Güranın ablasının ölüm raporu A Haberde! Merdivenden düştü denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?Narin Güranın ablasının ölüm raporu A Haberde! Merdivenden düştü denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
Narin Güran'ın ablasının ölüm raporu A Haber'de! 'Merdivenden düştü' denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?

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