Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu derede bir çocuk daha ölü bulunmuş! Korkunç tesadüf

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, evine 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde bulunmuştu.
Narin Güran.
Olayla ilgili olarak köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın emriyle Narin'in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf etti.
Narin'in cinayetine ilişkin gizem aydınlatılmayı beklerken köyde başka ölümlerde olduğu ortaya çıktı.Aynı derede 17 yıl önce kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cesedinin bulunduğu öğrenildi.
Salim Güran.
O MESAFEYE GİDEMEZ
Muhammed'in cansız bedeninin de Narin'in bulunduğu yerin yakınlarında, dere kenarında ağaçlara takılmış halde bir çoban tarafından bulunduğu iddia edildi.
Muhammed'in babası Abdülhakim Çelikbilek, evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi.
Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin'in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.