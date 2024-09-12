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Beyin güç testi: İlk gördüğün hayvan hangisi? 10 saniyen var

Sosyal medyada gündem olan ve kısa sürede viral hale gelen bu optik illüzyon testi kullanıcıları ikiye böldü. Peki, bu testin gizemini çözebilecek misiniz? Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, kedi mi yoksa geyik mi gördüğünüzü belirleyen bu resim beyin yapınız hakkında da ipuçları veriyor.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:10 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:10
Beyin güç testi: İlk gördüğün hayvan hangisi? 10 saniyen var

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Sosyal medya kullanıcıları resimde kedi ya da geyik gördüklerini iddia ediyor. Ancak uzmanlar, bu hayvanların aslında görüntünün bir parçası olmadığını, yalnızca beynin nasıl çalıştığına göre bu figürlerin ortaya çıktığını belirtiyor. Görülen hayvan tamamen bireyin algısına dayanıyor ve hangi beyin lobunun baskın olduğuna işaret ediyor.

BEYİN LOBLARINA GÖRE SONUÇLAR

Kedi Görüyorsanız: Beyninizin sağ lobu daha baskın olabilir. Sağ lob, genellikle yaratıcılık, sezgiler ve duygularla ilişkilendirilir.

Geyik Görüyorsanız: Sol lobunuzun baskın olduğunu düşünebilirsiniz. Sol lob ise analitik düşünme, mantık ve dil becerilerinde etkilidir.

NEDEN FARKLI HAYVANLAR GÖRÜLÜYOR?

Optik illüzyonlar, beynimizin bilgiyi nasıl işlediğine dair çarpıcı örnekler sunar. Bu resme bakan bazı insanlar kediyi çok net görürken, bazılarının sadece geyiği görebildiği, hatta bazı insanların hiçbir şey göremediği belirtiliyor. Beynin görsel bilgiyi nasıl algıladığı, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

GÖRSELİ FARKLI ŞEKİLLERDE DENEYİN

Eğer hayvanları göremiyorsanız, resme farklı bir mesafeden bakmayı ya da görüntüyü küçültüp büyütmeyi deneyebilirsiniz. Bazı insanlar, ekranın uzaklığı ile oynadıklarında, görselde saklı hayvanları daha net görebiliyorlar. Testin en ilginç yanı ise insanların çoğunun kediyi görmesine rağmen, geyiği bulmakta zorlandığı gerçeği.

Siz ne görüyorsunuz? Kediyi mi yoksa geyiği mi? Ya da belki hiçbiri! Görüş açınızı değiştirin, beyninizin gizemlerini keşfedin.

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