Beyin güç testi: İlk gördüğün hayvan hangisi? 10 saniyen var

Sosyal medya kullanıcıları resimde kedi ya da geyik gördüklerini iddia ediyor. Ancak uzmanlar, bu hayvanların aslında görüntünün bir parçası olmadığını, yalnızca beynin nasıl çalıştığına göre bu figürlerin ortaya çıktığını belirtiyor. Görülen hayvan tamamen bireyin algısına dayanıyor ve hangi beyin lobunun baskın olduğuna işaret ediyor.
BEYİN LOBLARINA GÖRE SONUÇLAR
Kedi Görüyorsanız: Beyninizin sağ lobu daha baskın olabilir. Sağ lob, genellikle yaratıcılık, sezgiler ve duygularla ilişkilendirilir.
Geyik Görüyorsanız: Sol lobunuzun baskın olduğunu düşünebilirsiniz. Sol lob ise analitik düşünme, mantık ve dil becerilerinde etkilidir.
NEDEN FARKLI HAYVANLAR GÖRÜLÜYOR?
Optik illüzyonlar, beynimizin bilgiyi nasıl işlediğine dair çarpıcı örnekler sunar. Bu resme bakan bazı insanlar kediyi çok net görürken, bazılarının sadece geyiği görebildiği, hatta bazı insanların hiçbir şey göremediği belirtiliyor. Beynin görsel bilgiyi nasıl algıladığı, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.