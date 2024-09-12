Beyin güç testi: İlk gördüğün hayvan hangisi? 10 saniyen var

Sosyal medya kullanıcıları resimde kedi ya da geyik gördüklerini iddia ediyor. Ancak uzmanlar, bu hayvanların aslında görüntünün bir parçası olmadığını, yalnızca beynin nasıl çalıştığına göre bu figürlerin ortaya çıktığını belirtiyor. Görülen hayvan tamamen bireyin algısına dayanıyor ve hangi beyin lobunun baskın olduğuna işaret ediyor.