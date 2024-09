Bir kayıp daha! Ayla nerede? Pendik’teki evinden çıktı bir daha dönmedi

Ayla'nın annesi

"HER YERE BAKTIK KİMSEYİ ARAMAMIŞ"



Anne Mihricemal Kurt, "Gören bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Neredeyse 50 gün oldu haber alamıyorum. Sabah saatlerinde 10.30 gibi evden çıktı, Pendik'e protez tırnak yaptırmaya gitti, o günden beri daha da haber alamadık, kimse görmemiş. Kahvaltı yaptık, beraber oturduk 'Anne ben gideyim' dedi. En son aradığımda 'Anne ben dolmuş durağına doğru gidiyorum' dedi. Ben eczaneyle bakkala uğrayacaktım, 'Tamam ben uğrar alır gelirim' dedi. En son konuşmamız bu oldu. Telefonu daha sonra tamamen kapandı, bir daha ulaşamıyoruz. Önceden iki kere gitti, ikisinde de kendisi geldi, en fazla 2 gün kaldı. Arkadaşına gitmişti. Arkadaşıyla da konuşuyoruz 'Benle iletişime geçmedi' dedi. Kendi halinde bir kızdı. Gören bilen varsa arasın, kızımın bulunmasını istiyorum, yardımcı olun. Anneciğim beni görüyorsan eğer çık gel bak perişanım. Bildiğimiz herhangi bir düşmanımız da yok, eşim de zaten kendi halinde bir insan. Ben de evden çıkmıyorum. Artık kızımın hayatından şüpheleniyorum. Allah Narin'i nur içinde yatırsın, yapanların elleri kırılsın, inşallah benim kızım da bir an önce bulunur. Gidebileceği her yere baktık sorduk, akrabalara da sorduk, kızım kimseyi de aramamış" dedi.