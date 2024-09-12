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Bir kayıp daha! Ayla nerede? Pendik'teki evinden çıktı bir daha dönmedi

Narin’in acı haberi Türkiye’yi yasa boğarken bir kayıp haberi de İstanbul Pendik’ten geldi. 45 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki Ayla’dan bir daha haber alınamadı.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:40 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:48
Bir kayıp daha! Ayla nerede? Pendik’teki evinden çıktı bir daha dönmedi

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Pendik'te annesi ve babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova, 29 Temmuz tarihinde protez tırnak yaptırmak için evden çıktı. Eve dönmek üzere dolmuş durağına yürürken annesiyle konuşan genç kızdan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

45 gündür haber alınamayan Ayla45 gündür haber alınamayan Ayla

O konuşmadan sonra bir daha kızıyla iletişim kuramayan ve kızının telefonunun kapalı olduğunu belirten anne Mihricemal Kurt, ne akrabalarının ne de kızının arkadaşlarının Ayla ile o günden sonra iletişim kuramadıklarını söyledi.

Ayla'nın annesiAyla'nın annesi

Aile, neredeyse 45 gündür kayıp olan kızlarından gelecek bir haberi bekliyor.

Ayla'nın annesiAyla'nın annesi

"HER YERE BAKTIK KİMSEYİ ARAMAMIŞ"

Anne Mihricemal Kurt, "Gören bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Neredeyse 50 gün oldu haber alamıyorum. Sabah saatlerinde 10.30 gibi evden çıktı, Pendik'e protez tırnak yaptırmaya gitti, o günden beri daha da haber alamadık, kimse görmemiş. Kahvaltı yaptık, beraber oturduk 'Anne ben gideyim' dedi. En son aradığımda 'Anne ben dolmuş durağına doğru gidiyorum' dedi. Ben eczaneyle bakkala uğrayacaktım, 'Tamam ben uğrar alır gelirim' dedi. En son konuşmamız bu oldu. Telefonu daha sonra tamamen kapandı, bir daha ulaşamıyoruz. Önceden iki kere gitti, ikisinde de kendisi geldi, en fazla 2 gün kaldı. Arkadaşına gitmişti. Arkadaşıyla da konuşuyoruz 'Benle iletişime geçmedi' dedi. Kendi halinde bir kızdı. Gören bilen varsa arasın, kızımın bulunmasını istiyorum, yardımcı olun. Anneciğim beni görüyorsan eğer çık gel bak perişanım. Bildiğimiz herhangi bir düşmanımız da yok, eşim de zaten kendi halinde bir insan. Ben de evden çıkmıyorum. Artık kızımın hayatından şüpheleniyorum. Allah Narin'i nur içinde yatırsın, yapanların elleri kırılsın, inşallah benim kızım da bir an önce bulunur. Gidebileceği her yere baktık sorduk, akrabalara da sorduk, kızım kimseyi de aramamış" dedi.

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