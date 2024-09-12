Reha Muhtar’dan iyi haber

Gazeteci Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda entübe edildi. O tedavi sürecindeyken, eski eşleri arasında oğlu Poyraz için tartışmalar alevlendi.

Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'ı, Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırdığını iddia etti. Anne ile kızı hakkında savcılığa dilekçe verdi. Tartışma, karşılıklı özürler dilenince sona erdi. Şarkıcı Nilüfer, önceki gün kızı ile Muhtar'ın hastanede ziyaretine gitti. "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var" dedi.