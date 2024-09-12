PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'i sel vurdu! Araçlar çukura düştü, yollar çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden yağmur uyarısı yaptı. Ancak İzmir'de her yağmurda görmeye alıştığımız manzaralar yine ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
İzmir’i sel vurdu! Araçlar çukura düştü, yollar çöktü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden yağmur uyarısı yaptı. Ancak İzmir'de her yağmurda görmeye alıştığımız manzaralar yine ortaya çıktı. Mazgallar ve yağmur suyu kanalları yeterince temizlenmeyince kentin birçok kesiminde cadde ve sokaklar adeta gölü andırdı. Buca'da araçlar yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura düştü. Menderes'te bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda araç denize sürüklendi. Seferihisar'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

Selde otomobili sürüklenen Şadan Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Belediye, çöken yolda araçları çıkaramıyor. Aynı manzarayı geçmiş yıllarda da yaşıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? İtirafçı nasıl yakalandı?
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
SON DAKİKA