İzmir’i sel vurdu! Araçlar çukura düştü, yollar çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden yağmur uyarısı yaptı. Ancak İzmir'de her yağmurda görmeye alıştığımız manzaralar yine ortaya çıktı. Mazgallar ve yağmur suyu kanalları yeterince temizlenmeyince kentin birçok kesiminde cadde ve sokaklar adeta gölü andırdı. Buca'da araçlar yolda meydana gelen çökme sonucu oluşan çukura düştü. Menderes'te bazı araçlar suda mahsur kaldı. Özdere Mahallesi'nde dere taştı. Çok sayıda araç denize sürüklendi. Seferihisar'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.



Selde otomobili sürüklenen Şadan Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Belediye, çöken yolda araçları çıkaramıyor. Aynı manzarayı geçmiş yıllarda da yaşıyoruz" dedi.

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