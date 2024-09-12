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Bir bardak su yüzünden feci şekilde dövülerek öldürüldü!

Kasap Mesut Kazancı, fabrikanın önünden geçerken su istedi. Olumsuz yanıt alınca çıkan kavgada 6 kişi tarafından sopayla vahşice katledildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Bir bardak su yüzünden feci şekilde dövülerek öldürüldü!

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İnsanlığın öldüğü olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kasap Mesut Kazancı (29), 6 Eylül'de bir fabrikanın önünden geçerken su istedi. İş yerinde bulunanlar, dışarıdaki hortumda akan suyu gösterdi. Kazancı, "Bardağınız yok mu" dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Olayın ardından iş yeri çalışanları Ahmet I. ile Erman N., Kazancı'ya sopayla saldırdı.

'AHMET YETER VURMA, BAYILDI'
Talihsiz adam, elindeki hortum ile karşılık vermeye çalıştı ancak bir süre sonra aldığı darbelerle yere yığıldı. Yerde baygın yatan Mesut Kazancı'ya 2 kişi vurmaya devam etti.

Çevredekilerin, "Vurma vurma. Ahmet yeter vurma, bayıldı bayıldı vurma" demelerine rağmen Ahmet I, yerde yatan Kazancı'ya arka arkaya vurmayı sürdürdü. Hastaneye götürülen Kazancı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan 2 aylık kız çocuğu babası, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Kazancı, gözyaşları içinde toprağa verildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kaçan Ahmet I. ile Erman N.'yi şehir dışında yakaladı. Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.

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