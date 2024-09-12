İki altın madalyalı milli para yüzücümüz Umut Ünlü, TAKVİM’e konuştu!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 23 yaşındaki milli para yüzücümüz Umut Ünlü, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında iki altın madalya aldı. Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu olma başarısının da altına imzasını attı. Yüz akımız Ünlü duygularını, TAKVİM'e anlattı:

Yarışı bitirip skoruma baktığımda kendimi rüyada hissettim. Babam beni inşaatta çalışırken görüntülü arayarak motive etti." Baba Turan Ünlü "Umut ilk yüzmeye başladığında böyle bir başarıya ulaşacağını hayal bile edemiyordum. Ben inşaatlarda çalışıyorum. Umut'u yarış öncesi görüntülü arıyordum. 'Oğlum azimli ol. Yarışırken gözünün önüne babanın çalışma şartlarının zorluğunu getir' diyordum. O da bana altın madalya sözü veriyordu" ifadesini kullandı.

