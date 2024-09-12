A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin flaş detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber Narin'in babası Arif Güran'ın ifadesine ulaştı.

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SALİM'E BORCUM VARDI ÖDEDİM

Baba Arif Güran ifadesinde, "Salim'e 630 bin TL borcum vardı, onu da ödedim." dedi.

SALİM VE NEVZAT'IN ARASINDAN SU SIZMAZDI

Nevzat ve Salim sürekli görüştüklerini ifade eden Güran, "Aralarından su sızmazdı, beraber yemek yerlerdi." ifadelerini kullandı.

KARDEŞİM SUÇLUYSA CEZALANDIRILSIN

Aile üyelerinin Salim'in aracına binmediğini ve Narin'in DNA'sının araçtan çıkmasına ilişkin soru üzerine baba Güran, "Suçlu kardeşim ise cezalandırılsın" diyerek kardeşinden şikayetçi olduğunu dile getiriyor.