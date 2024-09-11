İzmir sağanağa teslim! Yollar çöktü, araçlar içine düştü | İstinat duvarı çöktü binalar boşaltıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yeni tahminlerde Ege Bölgesi'nde özellikle de İzmir'de kuvvetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı yeni tahminlerde Ege Bölgesi'nde özellikle de İzmir'de kuvvetli yağışların etkili olacağı konusunda uyarmıştı.
MGM'nin uyarılarının ardından beklenen yağış İzmir'de hayatı felç etti.
Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken araç sürücüleri zor anlar yaşadı, yayalar sırılsıklam oldu.
YOL ÇÖKTÜ
Menderes'te bulunan Maydonoz Koyu'nda ise yolun bir bölümü çöktü.
Yol üzerindeki araçlar suya battı.
Bir başka noktada ise bir araç çöken yolun içine düştü.
SEFERİHİSAR'DA BİR İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
YAN BİNALAR BOŞALTILDI
Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'deki yağış akşamüstü saatlerine doğru etkisini kaybedecek.