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Narin Güran'ın tutuklu amcasının paylaşımları ortaya çıktı! Görenler pes artık dedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, yapılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde derede bulundu. Narin Güran'ın soruşturması kapsamında amcası tutuklandı. Narin'in cesedini atması için birine verdiği tespit edilen amca Salim Güran'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. İşte o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 11:46
Narin Güran’ın tutuklu amcasının paylaşımları ortaya çıktı! Görenler pes artık dedi

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Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a kilitlenmişti.

21 Ağustos'ta başlatılan arama çalışmalarında 19 günün ardından acı haber gelmişti.

Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

8 Eylül tarihinde küçük kızın derede cansız bedeni bulunmuştu.

Narin'in neden ve kim tarafından katledildiği büyük soru işareti oluştururken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Narin'im bulunduğu yerde keşif yapıldı.Narin'im bulunduğu yerde keşif yapıldı.

ARACINDA DNA BULUNDU
Amca Güran'ın aracında Narin'e ait DNA bulunmuştu.

Cansız bedenin bulunmasının ardından ise soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narim Güran.Narim Güran.

CİNAYET İTİRAFI GELDİ
Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'dan cinayet itirafı geldi.

İfadesinde Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, "Salim Güran battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'Göl' diye tabir ettiğimiz, Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

Salim Güran'ın aracı.Salim Güran'ın aracı.

Narin'i gömdüğünü itiraf eden itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Instagram profilinde yazdıkları da dikkat çekti.

Nevzat Bahtiyar'ın Instagram profilinde "Özgür doğmamış olabilirsin ama özgür ölmelisin." yazdığı görüldü.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Salim Güran'ın Facebook paylaşımları da mercek altına alındı.

Güran'ın sık sık güven, vicdan, kardeşlik ve çocuklarla ilgili mesajlar veren gönderiler paylaştığı ortaya çıktı.

İşte o çelişkili paylaşımlar...

Salim Güran'ın paylaşımları.Salim Güran'ın paylaşımları.

Salim Güran'ın 7 Nisan 2017'de yaptığı paylaşımda yer alan 'Evlat ise deniz suyudur ne içilir ne de vazgeçilir' paylaşımı dikkat çekti.

Güran'ın 11 Mart 2017 tarihinde yaptığı paylaşımda ise vicdan konulu bir gönderi paylaştığı görüldü.

Güran'ın en can alıcı paylaşımı ise 14 Nisan 2017'de yaptığı 'Çocukluk insanın cennetidir' konulu paylaşımı.

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