Kediler meğer bizimle konuşuyormuş! Bu hareketlere dikkat: Söylediği şey...

Ancak kedinizin her yüz ifadesi arkadaşça olmayabilir. Eğer kediniz gözlerini kısarak size bakıyorsa ve kulaklarını geriye doğru eğmişse, bu onun öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu durumda, istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir.

Araştırma ayrıca kedilerin yüz ifadelerinin sadece duygusal durumlarını değil, aynı zamanda ne yapmak istediklerini de gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, bir kedinin dudaklarının dışarı doğru çekilmesi, alt dişlerinin görünmesi ve ağzının açık olması, her ne kadar saldırgan bir ifade gibi görünse de, aslında oyun oynamak istediğini de gösterebilir.

Araştırmacılar, kedilerin yüz ifadelerini çözmekte büyük ilerleme kaydetmiş olsalar da, hala anlam veremedikleri 48 farklı yüz ifadesi bulunuyor. Bu, kedilerin yüz ifadelerinin ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Dr. Brittany Florkiewicz , bu bulguların, bir kedinin arkadaş canlısı olup olmadığını anlamak için kulaklarına, gözlerine ve bıyıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, kedinin ağız bölgesinin de onun duygusal durumunu anlamak için önemli ipuçları verdiğini ekledi.

Kedinizle Daha İyi Anlaşın: Yüz İfadelerine Dikkat Edin

Sonuç olarak, kedinizin yüz ifadelerine dikkat ederek onun ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. Belki de kediniz sadece arkadaş olmak istiyordur! Bu keşif, evcil hayvan sahiplerinin kedileriyle olan ilişkilerini daha da derinleştirebilir ve onlarla daha anlamlı bağlar kurmalarını sağlayabilir.

Kediler, yüz ifadeleriyle bizimle iletişim kuruyor. Onların dilini öğrenmek, hem kedinizin hem de sizin hayatınızı zenginleştirebilir.