Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı

"CESEDİ YOK EDECEKSİN YOKSA SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM" Diyarbakır 'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sende bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar tehdit edildiğini iddia etti

Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı:

"Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

"NARİN'İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM"

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı.

Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.