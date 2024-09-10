META katillieri korumaya devam ediyor! Skandal Narin Güran kararı: Silinen WhatsApp konuşmalarına ret





24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.







İTİRAFÇIYI KIRMIZI ARABA YAKALATTI



Talihsiz kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yakayı nasıl ele verdiği belli oldu. Bahtiyar'a ait 23 plakalı kırmızı otomobilin olay günü dere yakınlarında saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Saniye saniye incelenen kamera görüntüleri sonrası ekipler harekete geçti. Yapılan sorguda Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alıp nasıl dereye gömdüğünü tek tek anlattı.