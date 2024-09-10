META katillieri korumaya devam ediyor! Skandal Narin Güran kararı: Silinen WhatsApp konuşmalarına ret

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin kapsamlı çalışma sürüyor.
21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin kapsamlı çalışma sürüyor.
24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Nevzat Bahtiyar'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.
İTİRAFÇIYI KIRMIZI ARABA YAKALATTI
Talihsiz kızı dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yakayı nasıl ele verdiği belli oldu. Bahtiyar'a ait 23 plakalı kırmızı otomobilin olay günü dere yakınlarında saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Saniye saniye incelenen kamera görüntüleri sonrası ekipler harekete geçti. Yapılan sorguda Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alıp nasıl dereye gömdüğünü tek tek anlattı.
META'DAN SKANDAL KARAR
Öte yandan Cinayettin aydınlanması da büyük bir önem arz eden WhatsApp konuşmalarını META vermeyi reddetti.
OLUMSUZ YANIT
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.
KATİLLERE SOSYAL KALKAN OLMUŞTU
Gazze'de soykırım karşısında 3 maymunu oynayıp İsrail'e 'sosyal kalkan' oluşturan META, son dönemde küresel vicdanı hiçe sayan 'dayatmacı' ve 'baskılayıcı' tutumuyla ön plana çıkmıştı.
NARİN CİNAYETİ
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat B. (48) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.