IQ testi: İlk baktığında orta alanda hangi rengi gördün?

Algı Dehası: Mavi Renk
Eğer ilk olarak mavi rengi gördüyseniz, siz bir algı dehasısınız. Beyniniz 100-120 Hz aralığında frekanslar üreterek zihinsel netliği sağlıyor. Karmaşık kavramları anlama ve çözüm bulma beceriniz sayesinde, karmaşık problemler karşısında soğukkanlılığınızı koruyorsunuz. Takım çalışmasında vazgeçilmez bir rol üstleniyorsunuz ve çevrenizdekilere daima yol gösteriyorsunuz.
Mantık Dehası: Kırmızı Renk
Kırmızı rengi fark ettiyseniz, mantık dehasısınız. Beyin dalgalarınız 150-180 Hz frekansında çalışarak ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğunuzu gösteriyor. Analitik düşünme yeteneğiniz ve liderlik becerilerinizle sorunların üstesinden kolayca geliyorsunuz. İnsanlar sizin rehberliğinizi arıyor ve zor durumlarda çözüm bulmanızı bekliyor.
Parlayan Deha: Yeşil Renk
Yeşil rengi görenler parlayan dahilerdir. Yüksek IQ, merak ve keşif arzusu sizin belirgin özelliklerinizdir. Hayatta yeni deneyimlere ve bilgilere açıksınız. Anlatacak pek çok ilginç hikayeniz ve tavsiyeniz olduğu için insanlar sizinle konuşmaktan büyük keyif alıyorlar.