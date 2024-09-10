Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Himmetoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Yangının giderek büyüdüğü bildirildi. Ekiplerin Karaardıç Şebirler bölgesinde alevlerle mücadelesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik süren yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Köylüler de su tankerleriyle ekiplere destek verdi.

YANGINDA 2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Soğutma çalışması başlatan ekiplere helikopterle havadan da destek verilirken, orman ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.