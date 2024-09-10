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Edirne'de feci kavşak kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir otomobil ile hafif ticari araç dönel kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 18:33 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 18:35
Edirne’de feci kavşak kazası: 2 yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın dönel kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan Gelibolu kara yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden E.C. (38) yönetimindeki 22 ADA 143 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada S.D. (38) idaresindeki 34 KZE 236 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan A.Y.C ve hafif ticari araçtaki O.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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