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Samsun'da zamanla yarış! Toprak kaydı 2 işçi göçük altında kaldı

Samsun'da kuyu açarken kayan toprağın altında kalan 2 işçi için zamanla yarışılıyor. Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılması için harekete geçildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise yapılan kazı çalışmasının izinli bir çalışma olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 13:06 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 13:13
Samsun’da zamanla yarış! Toprak kaydı 2 işçi göçük altında kaldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.



2 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Su kuyusu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede olay yerindeki toprağın iş makineleriyle boşaltılmasına çalışılıyor.

"İZİNLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA DEĞİL"

Öte yandan A Haber'e konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapılan kazı çalışmasının izinli bir kazı çalışması olmadığını dile getirdi.

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