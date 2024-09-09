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BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI? 9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını duyurmasının ardından, okulların ilk günü için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden biri de toplu taşıma ile ilgili oldu. Peki, 9 Eylül'de otobüsler ücretsiz mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 06:07 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 06:56
BUGÜN OTOBÜSLER BEDAVA MI? 9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray...

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül 2024 ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Milyonlarca İstanbul sakini, okulların açılacağı bu özel gün için toplu taşıma hizmetlerinin durumunu merak ediyordu.

9 EYLÜL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açıldığı gün İstanbul'da 06.00 - 16.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.



İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.



Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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