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'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yumruklu saldırı

Cübbeli Ahmet hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün İkitelli'de saldırıya uğradığı öğrenildi. Bir dernekte sohbet sonrası saldırıya uğrayan Ahmet Mahmut Ünlü'nün boğazını sıkan saldırgan, korumalar tarafından acil müdahele ile etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 06:37
’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye yumruklu saldırı

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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Cübbeli Ahmet'e saldırı kamerada

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de bir dernekten çıkan Ünlü'nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Durumu fark eden Ünlü'nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti. Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ahmet Mahmut Ünlü'nün resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek 'Hocaefendi' kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Darp girişimi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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