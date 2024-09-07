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Tarsus'ta kan donduran olay: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı iki kadına tabancayla ateş açarak birini öldürdü, diğerini yaraladı ve ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 21:40 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 21:40
Tarsus’ta kan donduran olay: 2 ölü, 1 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çetin Gençay, tartıştığı Feriye Gözüala'yı tabancayla vurarak öldürdü. Hmaiyet G.'yi yaraladı ve ardından aynı tabanca ile intihar etti.

Olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Çetin Gençay, tartıştığı kadınlarla büyüyen kavgada iki kadına da ateş açtı. Gözüala olay yerinde hayatını kaybederken, Hamiyet G. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesini ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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