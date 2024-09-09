Narin Güran neden öldürüldü? Türkiye’yi yasa boğan olayda 3 ihtimal | Cinayet itirafı geldi: Çuvalı amca verdi!

Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber canlı yayınında olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Küçücük bir çocuk neden öldürülmüştür? diye hep birlikte düşünüyorduk. Öngörülerimiz de şu şekildeydi:

Narin görmemesi gereken bir olaya şahit oldu. Ve tanıklığı ortadan kaldırıldı.

Veya Narin cinsel istismar veya saldırıya uğradı, onun üzerine yaşananlarla ilgili olarak ortadan kaldırıldı.

Ya da Narin'in başına istenmeyen bir kaza geldi. O kazaya sebep olanlarla ilgili soruşturma yapılmaması için ortadan kaldırıldı.