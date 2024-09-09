Narin Güran neden öldürüldü? Türkiye’yi yasa boğan olayda 3 ihtimal | Cinayet itirafı geldi: Çuvalı amca verdi!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu.
Narin'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğarken cinayetle ilgili 24 kişi daha gözaltına alındı.
10 saatlik otopsi incelemesinde Narin'in bedeninde 91 numune alındı. Çuvalda son bacağının diz kısmından kopuk olduğu kemik parçalarının da Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
İLK İTİRAF GELDİ
Öte yandan gözaltına alınanlardan N.B. isimli şahıs, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.
NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber canlı yayınında olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Küçücük bir çocuk neden öldürülmüştür? diye hep birlikte düşünüyorduk. Öngörülerimiz de şu şekildeydi:
Narin görmemesi gereken bir olaya şahit oldu. Ve tanıklığı ortadan kaldırıldı.
Veya Narin cinsel istismar veya saldırıya uğradı, onun üzerine yaşananlarla ilgili olarak ortadan kaldırıldı.
Ya da Narin'in başına istenmeyen bir kaza geldi. O kazaya sebep olanlarla ilgili soruşturma yapılmaması için ortadan kaldırıldı.
"PLANLANARAK ORTADAN KALDIRILDI"
Majör sebepler 3 başlık altında toplanabilir. Ama Narin'in cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak JAK ekiplerinin yapmış olduğu araştırmada buldukları tablo nedir? Çuvalın içine koyulan bir ceset. Üzeri yapraklarla örtülmüş ayrı bir doğal görünüm verilmiş.
Buradan çıkarttığımız sonuç; Narin belki planlanarak, tasarlanarak öldürülmedi ama planlanarak tasarlanarak ortadan kaldırıldı.
Bu da bize suçlular bir kişi midir yoksa birden çok kişi midir? Kanaatimizce birden çok kişi karşımıza çıkacaktır.
"BURADAN SONRA EN ÖNEMLİ KISIM..."
Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek. Otopside elde edilecek bulgular çok önemli. 10 saat sürdü. Bu bayağı uzun bir süre. Bizim mesleki tecrübelerimize göre; önemli olaylarda otopsi bu kadar sürüyor.
Buradan sonra en önemli kısım; Narin'in buraya atılmış olduğunu görüyoruz. Hepimizin aynı kanaatteyiz. Demek ki Narin başka bir yerde öldü veya öldürüldü.
Ölmüş olduğu noktayı bulmamız çok kıymetli. Otopsiden elde edilecek delillerle birlikte olay yerinin tespiti yapılabilir. Görevlilerimiz de zaten köye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Delil kaybı olamaz. O köyde artık her yer olay yeri gibi düşünülecek. Olay kesinlikle köyde oldu.
8 yaşında bir çocuk. Kalkıp başka köye gidecek hali yok."