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İzmir'in Kurtuluşu resimli mesajları 2024! En yeni, anlamlı, bayraklı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama sözleri!

9 Eylül, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü işaret ediyor. 102 yıl önce Türk ordusunun büyük zaferiyle İzmir özgürlüğüne kavuştu ve bu tarihi gün her yıl coşkuyla kutlanıyor. İzmir'in Kurtuluşu’nun yıldönümünde, anlamlı ve etkileyici kutlama mesajlarıyla bu özel günü yad etmek isteyenler için, resimli ve sözlü mesajlar hazırladık. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz özgün 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:21 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 08:22
İzmir’in Kurtuluşu resimli mesajları 2024! En yeni, anlamlı, bayraklı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama sözleri!

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9 Eylül 1922, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olarak İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeliyor. Ancak bu özel günün anlamı ve önemi, sadece bir şehir kurtuluşunun ötesindedir. İzmir'in kurtuluşu, Türk milletinin azim ve kararlılığının, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olarak tarihe kazınmıştır.

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

Bir vatan ki bağrındaki her ferdi onun varlığı için canını feda etmek için birbiriyle yarışır. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

Atatürk'ün dediği gibi artık İzmir hiçbir kirli ayağın basmayacağı kutsal topraktır, çünkü İzmir vatanın düşmandan kurtulduğunun kanıtıdır.

İzmir'in kurtuluşu vatanımıza ve milletimize en güzel haber en coşkulu kutlamadır ve her zaman öyle kalacaktır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

Tarihin yegâne savunmalarından halkın tüm gücüyle ve kahraman Türk ordusunun çabaları başta Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığı ile bu millet İzmir'in kurtuluşuna şahit olmuştur.

İzmir'in işgali bu vatanın tüm fertlerini derinden yaraladıysa İzmir'in kurtuluşu da tüm halkın kutlaması için o kadar kıymetlidir.

Canımdan aziz İzmirim, Anadolum; Koçyiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmirimizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

9 Eylül 1922 tarihini gören atalarımız canla başla savundukları vatanın kurtuluşunu görmüşlerdir. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI

Bu vatan uğrunda ölecekleri olduğu müddetçe bağımsız kalacaktır, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

9 Eylül İzmir'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Derdi vatan olanların kurtuluşudur bugün, bugün İzmir'in kurtuluşudur.

Aziz vatanın her parçasından düşmanın izini silmek isteyen bir millet, İzmir'in kurtuluşuyla bunu başarmıştır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.

9 Eylül İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünde "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

İzmir'in kurtuluşu vatanın düşmandan kurtuluşu demektir, İzmir vatanın kurtuluşunun en güzel ifadesidir.

Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlu olsun!

İzmir'in işgaline sevinen düşmanların en hazin günü İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'dür.

Vatana musallat olan düşmanların vatandan silinip atıldığı gün 9 Eylül günüdür. Ve bu tarih yalnızca İzmir'in kurtuluşu değil düşmanla savaşan canını ortaya koyan bir milletin kurtuluşudur. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

15 Mayıs 1919'da işgale uğrayan İzmir'in Türk ordularının başarısı ile 9 Eylül de kurtulmasını tüm vatanseverler adına coşku ve inançla kutluyorum.

İzmir'in kurtuluşu Anadolu'nun kurtuluşudur, İzmir'in kurtuluşunu kutlarız.

Büyük Taarruz ile büyük bir mücadele veren Türk ordusu İzmir'de düşmanı denize dökmüş ve 9 Eylül İzmir'in düşmandan kurtuluşu olarak tarihe geçmiştir. İzmir'in kurtuluşunu büyük bir sevinçle kutlarız.

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