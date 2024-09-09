İzmir’in Kurtuluşu resimli mesajları 2024! En yeni, anlamlı, bayraklı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlama sözleri!

9 Eylül 1922, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olarak İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu simgeliyor. Ancak bu özel günün anlamı ve önemi, sadece bir şehir kurtuluşunun ötesindedir. İzmir'in kurtuluşu, Türk milletinin azim ve kararlılığının, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olarak tarihe kazınmıştır.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Bir vatan ki bağrındaki her ferdi onun varlığı için canını feda etmek için birbiriyle yarışır. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

Atatürk'ün dediği gibi artık İzmir hiçbir kirli ayağın basmayacağı kutsal topraktır, çünkü İzmir vatanın düşmandan kurtulduğunun kanıtıdır.

İzmir'in kurtuluşu vatanımıza ve milletimize en güzel haber en coşkulu kutlamadır ve her zaman öyle kalacaktır.

9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.