Kilo veremeyen bunları yemesin! Hayatınızdan çıkarın

Zayıflama sürecinde birçok kişi, kilo verememekten şikayetçidir. Ancak bu durumun pek çok farklı sebebi olabilir ve doğru neden tespit edilmeden etkili bir çözüm üretmek zordur. İşte uzmanların önerileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar...
Zayıflama sürecinde birçok kişi, kilo verememekten şikayetçidir. Ancak bu durumun pek çok farklı sebebi olabilir ve doğru neden tespit edilmeden etkili bir çözüm üretmek zordur. İşte uzmanların önerileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar...
🩺 SAĞLIK SORUNLARINI GÖZ ARDI ETMEYİN
Zayıflayamamanın ilk nedenlerinden biri, sağlık sorunları olabilir. . Harvard Medical School uzmanlarından Dr. Robert Shmerling, kilo veremeyen kişilerin öncelikle insülin direnci veya tiroid hastalıkları gibi sağlık problemlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtiyor.
🧪 İnsülin Direnci: İnsülin direnci, kilo vermeyi zorlaştırabilir ve bu durumda bir uzmana başvurup tedavi sürecine başlanmalıdır. Tedavi genellikle beslenme düzenlemeleri ile yapılır.
🦋 Tiroid Hastalıkları ve Metabolik Rahatsızlıklar: Bu tür hastalıklar da kilo vermede engel olabilir. Eğer bu tür sağlık sorunları yoksa ve hala kilo veremiyorsanız, beslenme ve yaşam tarzınızda hatalar olabilir.
🍎 Beslenme ve Egzersizin Önemi
Uzmanlar, kilo vermenin anahtarının doğru beslenme ve düzenli egzersiz olduğunu belirtir. "Zayıflama ilacı" ya da "zayıflatan bitki" diye bir şey olmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür yaklaşımların sağlıksız ve geçici çözümler sunduğunu belirtiyor. Yale Üniversitesi'nden Dr. David Katz, "Sağlıklı bir diyet planı oluşturmak ve bu plana sadık kalmak gerekiyor," diyor.
🌿 ŞEKER HASTALARININ VE KİLO VEREMEYENLERİN UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER
GLUTEN İÇEREN TAHILLAR
Buğday
Arpa
Çavdar
Mısır
Pirinç
BASİT KARBONHİDRATLAR
Bal
Pekmez
Meyve
Çay şekeri
Tatlılar
🌿 Damar Tıkanıklığına İyi Gelen Besin Takviyeleri:
Karabaş Otu: Dünyada damar sağlığı için en etkili bitkilerden biri.
Omega 3 (Kril Yağı): İçindeki astaksantin maddesi ile çok güçlü bir antioksidan.