Engin Polat ve ailesinin davasında flaş gelişme | Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Mahkemeden o itiraza ret kararı

MAL VARLIĞINA TEDBİRLER DEVAM EDECEK Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edilmişti. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de koymuştu.

TAHLİYESİNE İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZA RET Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nın, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat , Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında verilen tahliye kararına yaptığı itiraz Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Mahkeme, Başsavcılığın itirazını kabul etmedi.

Sanıkların tahliyesine itirazda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep emişti.

Başsavcılığın yaptığı itirazın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından dosya bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.