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Engin Polat ve ailesinin davasında flaş gelişme | Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Mahkemeden o itiraza ret kararı

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat'tan sonra eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve sanık Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi. Karar sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:02
Engin Polat ve ailesinin davasında flaş gelişme | Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Mahkemeden o itiraza ret kararı

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Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat'tan sonra eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

TAHLİYE EDİLDİLER!
Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verildi.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
10 aydır tutuklu bulunan sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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MAL VARLIĞINA TEDBİRLER DEVAM EDECEK
Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar hakkında yurt dışındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

TAHLİYESİNE İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZA RET
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında verilen tahliye kararına yaptığı itiraz Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Mahkeme, Başsavcılığın itirazını kabul etmedi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edilmişti. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de koymuştu.

Sanıkların tahliyesine itirazda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep emişti.

Başsavcılığın yaptığı itirazın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından dosya bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

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