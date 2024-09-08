Dünyanın en zengin 10 insanı! Forbes 2024 listesi ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanlarını sıralayan ve her yıl büyük bir merakla beklenen Forbes Milyarderler Listesi 2024 yılı için güncellendi! Bu yılın listesi, servetlerini artıran ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomilere yön veren milyarderlerin dikkat çekici yükseliş ve düşüşlerine sahne oldu.
📊 YILLARA GÖRE MİLYARDER SAYISI VE TOPLAM SERVET
2024: 2,781 milyarder - 💰 $14.2 trilyon
2023: 2,640 milyarder - 💰 $12.2 trilyon
2022: 2,668 milyarder - 💰 $12.7 trilyon
2021: 2,755 milyarder - 💰 $13.1 trilyon
2020: 2,095 milyarder - 💰 $8.0 trilyon
🏆 2024 YILI İLK 10 MİLYARDER SIRALAMASI
Bernard Arnault & Ailesi - 💵 $233 milyar (🇫🇷 Fransa) - LVMH