Dünyanın en zengin 10 insanı! Forbes 2024 listesi ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanlarını sıralayan ve her yıl büyük bir merakla beklenen Forbes Milyarderler Listesi 2024 yılı için güncellendi! Bu yılın listesi, servetlerini artıran ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomilere yön veren milyarderlerin dikkat çekici yükseliş ve düşüşlerine sahne oldu.