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Dünyanın en zengin 10 insanı! Forbes 2024 listesi ortaya çıktı

Forbes Milyarderler Listesi her yıl Forbes dergisi tarafından yayınlanan ve dünya üzerindeki en zengin insanları sıralayan bir liste. Her bireyin serveti, varlıkları ve borçlarının tahmini hesaplaması ile belirlenir. Liste, döviz kuru ve hisse senedi değerlemeleri gibi faktörlere bağlı olarak günlük dalgalanmalara tabi olabilir. İşte Forbes dergisinde yer alan 2024'e ait milyarderlerin servet verileri ve kısa bilgiler...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 23:07 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 23:07
Dünyanın en zengin 10 insanı! Forbes 2024 listesi ortaya çıktı

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Dünyanın en zengin insanlarını sıralayan ve her yıl büyük bir merakla beklenen Forbes Milyarderler Listesi 2024 yılı için güncellendi! Bu yılın listesi, servetlerini artıran ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomilere yön veren milyarderlerin dikkat çekici yükseliş ve düşüşlerine sahne oldu.

📊 YILLARA GÖRE MİLYARDER SAYISI VE TOPLAM SERVET

2024: 2,781 milyarder - 💰 $14.2 trilyon

2023: 2,640 milyarder - 💰 $12.2 trilyon

2022: 2,668 milyarder - 💰 $12.7 trilyon

2021: 2,755 milyarder - 💰 $13.1 trilyon

2020: 2,095 milyarder - 💰 $8.0 trilyon

🏆 2024 YILI İLK 10 MİLYARDER SIRALAMASI

Bernard Arnault & Ailesi - 💵 $233 milyar (🇫🇷 Fransa) - LVMH

Bernard ArnaultBernard Arnault

Elon Musk - 💵 $195 milyar (🇺🇸 ABD, 🇨🇦 Kanada, 🇿🇦 Güney Afrika) - Tesla, SpaceX

Elon MuskElon Musk

Jeff Bezos - 💵 $194 milyar (🇺🇸 ABD) - Amazon

Jeff BezosJeff Bezos

Mark Zuckerberg - 💵 $177 milyar (🇺🇸 ABD) - Meta, Inc.

Mark ZuckerbergMark Zuckerberg

Larry Ellison - 💵 $141 milyar (🇺🇸 ABD) - Oracle Corporation

Larry EllisonLarry Ellison

Warren Buffett - 💵 $133 milyar (🇺🇸 ABD) - Berkshire Hathaway

Warren Buffett Warren Buffett

Bill Gates - 💵 $128 milyar (🇺🇸 ABD) - Microsoft

Bill GatesBill Gates

Steve Ballmer - 💵 $121 milyar (🇺🇸 ABD) - Microsoft

Steve BallmerSteve Ballmer

Mukesh Ambani - 💵 $116 milyar (🇮🇳 Hindistan) - Reliance Industries

Mukesh Ambani Mukesh Ambani

Larry Page - 💵 $114 milyar (🇺🇸 ABD) - Alphabet Inc.

Larry PageLarry Page

🔍 Öne Çıkan Değişiklikler

Mark Zuckerberg 2024'te büyük bir artışla 4. sıraya yükseldi.

Larry Ellison, Warren Buffett ve Bill Gates 2024'te sıralamada düşüş yaşadı.

Steve Ballmer ve Larry Page servetlerini artırarak ilk 10'da yükseldi.

Bernard Arnault & Ailesi - 💎 Lüks moda imparatorluğunun başındaki isim olan Arnault, LVMH'nin (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy) CEO'su. Dünyanın en zengin insanı.

MİLYARDERLER HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

Elon Musk - 🚀 Tesla ve SpaceX'in kurucusu. Elektrikli araçlar ve uzay keşfiyle devrim yaratan yenilikçi bir girişimci.

Jeff Bezos - 📦 Amazon'un kurucusu. Dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim şirketlerinden birini inşa etti.

Mark Zuckerberg - 🌐 Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) CEO'su. Sosyal medya devinin arkasındaki isim.

Larry Ellison - 💻 Oracle'ın kurucusu ve teknoloji sektörünün önemli figürü. Veri tabanı yazılımlarıyla ünlü.

Warren Buffett - 🦅 Berkshire Hathaway'in CEO'su ve "Omaha Kahini." Akıllı yatırımlarıyla tanınan tecrübeli yatırımcı.

Bill Gates - 💾 Microsoft'un kurucu ortağı. Teknoloji ve hayırseverlik alanında büyük bir etkiye sahip.

Steve Ballmer - 🏀 Microsoft'un eski CEO'su ve Los Angeles Clippers basketbol takımının sahibi.

Mukesh Ambani - 🛢️ Reliance Industries'in başkanı. Hindistan'ın en büyük şirketlerinden birini yönetiyor; enerji, perakende ve telekom sektörlerinde aktif.

Larry Page - 🔍 Google'ın kurucularından ve Alphabet Inc.'in eski CEO'su. İnternetin en büyük arama motorunu yaratan isimlerden biri.

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