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8 yaşındaki Narin Güran'ın acısı geçmeden bir korkutan haber de Avcılar'dan geldi! 13 yaşındaki Sevda Yılmaz 3 gündür kayıp

Tüm Türkiye minik Narin'in acı haberi ile yıkılırken, bir korkutan haber de Avcılar'dan geldi. 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Torunundan 3 gündür haber alamayan dede Erol Yılmaz, polise başvururken, Sevda için arama çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 16:22
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı geçmeden bir korkutan haber de Avcılar’dan geldi! 13 yaşındaki Sevda Yılmaz 3 gündür kayıp

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Tüm Türkiye 8 yaşındaki Narin'in acı haberi ile sarsılırken bir korkutan haber de Avcılar'dan geldi.

13 yaşındaki Sevda Yılmaz13 yaşındaki Sevda Yılmaz

13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Sevda'dan haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.


Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu.

13 yaşındaki Sevda Yılmaz13 yaşındaki Sevda Yılmaz

Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu. Sevda her yerde aranıyor.

Abla Dilan YılmazAbla Dilan Yılmaz

'KİMSEDEN ŞÜPHE ETMİYORUZ'

Abla Dilan Yılmaz "Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu"
Dede Erol YılmazDede Erol Yılmaz

'BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI'

Dede Erol Yılmaz "Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık." dedi.

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