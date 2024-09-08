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Makarna parasına üç gün tatil

Bodrum’da oteller 950 liralık lahmacun ve 3 bin liralık makarnadan daha ucuz hale gelince doluluk oranları yüzde 90’a çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Makarna parasına üç gün tatil

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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, turizm hareketliliği sürüyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sezon bitmedi, tatilcilerin gizli şifresi olan kıştan son kaçış noktası olan sarı yaz dönemi başlıyor. 15 Eylül-15 Ekim arasında son bir periyot var. Okullar da açıldıktan sonra evli çiftler, emekliler ve gençler de bu dönemde tatil yapma imkanı sağlayacaklar. Fiyatlar da oldukça uygun duruma geldi. Bu dönemde oda, kahvaltı kişi başı fiyatlar 850 liradan başlıyor. A-B-C diye segmentlere ayırdığımız zaman oteller farklılık gösteriyor. C segment bir otel 850, B klasman bir otel yine oda, kahvaltı kişi başı 1500, A segmentine baktığımız zaman 2 bin 500'e çıkacaktır. Eylül ayı içerisinde otellerde yüzde 90'nın üzerinde bir doluluk olacak gibi. Misafirlerimizin son avantajları değerlendireceklerini düşünüyoruz" dedi.

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