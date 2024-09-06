Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil yol kenarına devrildi: 14 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Silvan-Diyarbakır kara yolu, Topağaç mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AEN 389 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, aynı aileden Mesut M. (41), Barış M. (39), Fuat M. (33) ve Berat M. (13) yaralandı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.