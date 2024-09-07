IQ testi: Resimdeki gizlenmiş harfi 11 saniye bulabilir misin?

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Bu basit görünen fakat aslında oldukça zorlayıcı olan görsel bulmaca, yeşil noktalarla dolu bir resimden oluşuyor. Bu noktalar arasında gizlenmiş olan bir alfabe sizin dikkatli gözlerinizi bekliyor. 11 saniye gibi kısa bir süre içinde harfi bulmak için gözlerinizi dört açmalı ve tüm dikkatinizi ekrana vermelisiniz.

RESİMDEKİ GİZLENMİŞ HARFİ 11 SANİYE BULABİLİR MİSİN? Görsel dikkat testleri, gözlem yeteneklerinizi sınayarak zihinsel hızınızı ve dikkat dağınıklığınızı ölçmek için mükemmel yöntemlerdir. Aynı zamanda, bu tür bulmacalar gruplar halinde yapıldığında, bireyler arasındaki gözlem beceri farklılıklarını anlamak için de iyi birer araçtır.