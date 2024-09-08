Kayıp Narin olayında gizli tanık gelişmesi! O kişi koruma altına alındı

Diyarbakır'da kaybolan Narin'den 18 gündür haber alınamıyor. Olayla ilgili gazeteci Özlem Gürses, bir gizli tanık olduğunu ve bu kişinin koruma altına alındığını aktardı. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Bugüne kadar 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ekipler mahallenin çevresini 8 kez aradı. En son aramalar mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaşmıştı. Buradaki aramalarda da sonuç çıkmadı.

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