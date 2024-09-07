PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Samsun'da 6 kişilik aile denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’da Kahramanmaraş’tan çocuklarını fen lisesine kaybettirmek için gelen 6 kişilik Ak ailesi, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan aile, hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:17
Samsun’da 6 kişilik aile denizde boğulma tehlikesi geçirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik aile, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Mustafa ve anne Emine Ak ile çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinden serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileyi gören çevredekiler durumu yetkililere bildirip yardıma koştu.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çocuklardan 3'ü vatandaşlarca kısa sürede sudan çıkartılıp kurtarıldı. Baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper Ak ise cankurtaranlarca denizden bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aile, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Ailenin, Kahramanmaraş'tan çocuklarını Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için kente geldiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez
Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
MİT’ten Süleymaniye’de üst düzey operasyon! PKK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i yalanladı! CHP’yi karıştıran 6 maddelik itiraz bildirisi
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen dünya devine imza atabilir!
Narin Güran olayında 12 dakikalık muamma! Tutuklu amca Salim Güran ne dedi? Ön koltuktaki DNA örneği...
Fransa’da Michael Barnier eylemi! Binlerce kişi sokaklarda
İsrail’den Filistinlilere sadist işkence: Köpekleri üzerlerine salıp…
Beşiktaş’tan Sadio Mane bombası! Kartal’dan şampiyonluk transferi
Vaniköy’de yıkım çalışması sona erdi! Bölge ağaçlandırılacak: ’Dünyanın İncisi’ İstanbul Boğazı’nı hep birlikte koruyalım
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem! Malatya, Gaziantep, Hatay... Çevre iller sarsıldı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti | Bakan Şimşek açıkladı: 2024’te dünyada tek ülkeyiz
İsrail tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kimdir? Kendini Filistin’e desteğe adadı
SON DAKİKA