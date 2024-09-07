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Hendek'te traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, fındık tarlasında çalışan Mustafa Güler’in kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Güler, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 20:06 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 20:06
Hendek’te traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Aksu Mahallesinde meydana geldi. Fıındık tarlasında çalışan Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Güler, devrilen traktörün altında kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güler'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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