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Züğürt Ağa’dan esinlendi köyü satışa çıkardı!

Cengiz Şişman, Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Züğürt Ağa’dan esinlendi köyü satışa çıkardı. Yeşil Vadi’nin değerini artırdı. Yıllar önce 10 milyon TL istediği köy için şimdi tam 50 milyon TL talep etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 07 Eylül 2024
Züğürt Ağa’dan esinlendi köyü satışa çıkardı!

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Züğürt Ağa' filmi gerçek oldu. Yıllar önce aldığı köyü satışı çıkardı. Erzurum Aşkale'de yaşayan Cengiz Şişman, 1993 yılında 30 haneli köyü satın aldı. Adını 'Yeşil Vadi' koydu. Yıllar içinde 30 haneli köy, nüfus kaybetti. Köyden kente göç verdi. 6 bin dönümlük bu arazide uzun süre hayvancılık yaptı. Yalnızlıktan sıkıldı. Köyün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Ancak her gün eski köyüne gitmeye devam etti. Şişman, yıllar içinde arazisine elma ağaçları dikerek köyün değerini daha da artırdı. 2021 yılında köyü 10 milyon TL'ye satışa çıkardı. Fakat düşük teklifler alarak tatmin olmayınca, bu sefer fiyatını 50 milyon TL'ye yükseltti.

'ZÜĞÜRT AĞA'DAN ETKİLENDİ'
Maddi açıdan zorlandığı için köyü satşa çıkaran Şişman,"Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek, 'Yeşil Vadi' koydum. Köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla kente göç ettiler" dedi.

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